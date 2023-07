Imola, violente raffiche di vento in città. Alberi caduti e PalaGenius scoperchiato

Imola (Bologna), 25 luglio 2023 – Spaventose raffiche di vento hanno svegliato Imola questa mattina. Dalle 5.30 circa, violente folate hanno abbattuto diversi alberi in vari punti della città. E non si contano i rami caduti. In particolare, si segnalano un albero caduto dalle parti di Porta Montanara, all’altezza del Dulcis cafè, e un altro davanti all’ingresso dell’Itis Alberghetti, in via San Benedetto, a due passi dalla Bretella. Scoperchiata la tensostruttura del PalaGenius, nel quartiere Campanella. “Continuano le fortissime raffiche di vento sulla nostra città, prestare attenzione negli spostamenti”, raccomanda via social il sindaco Marco Panieri, postando il decalogo dei comportamenti da tenere in questi casi.