Violenza sulle donne. Danza, canti e letture: studenti in campo per dire “mai più”

Imola, 14 febbraio 2025 – Si è cantato Gabbani. Si sono letti autori stranieri e le coreografie hanno riempito l’atrio delle scuole Orsini. Come ogni anno la scuola è stata protagonista con un flash mob della campagna internazionale “One Billion Rising”, contro la violenza sulle donne. «Attraverso la danza i ragazzi meglio interiorizzano temi così delicati ma importanti, sono attivi e diventano maggiormente consapevoli dei propri diritti», ha detto la professoressa di educazione motoria Luana Vittuari, che dal 2009 organizza questa manifestazione. Una novantina i ragazzi coinvolti: hanno partecipato la Vicesindaca Elisa Spada che l’assessora alla Scuola Gianna Gambetti, oltre alle presidenti delle associazioni del territorio Alice Bonoli Dalmonte per ‘Trame di terre’ e Cristina Zanasi per ‘Per le donne’.

Un flash mob con contorni di spettacolo, a cominciare dallo sfondo artistico, una preziosa scenografia ideata dalla professoressa di Arte e immagine Paola Vacchi. Poi, sulle note della canzone ’Break the Chain’ diretto dalla prof Luana Vittuari oltre all’esibizione canora dei brani ’Viceversa’ di Francesco Gabbani e ‘Frida’ di Alfa dai prof Paola Tarabusi e Federico Gueci. Inoltre un giovane lettore ha recitato speciali poesie e brevi racconti di autori italiani e stranieri scelti ad hoc da diverse insegnanti di Lettere. Inoltre Inoltre la manifestazione è stata ripresa e, a breve, sarà disponibile un estratto video direttamente sul canale YouTube dell’istituto perché le famiglie e la cittadinanza possano prenderne visione e il messaggio ’no alla violenza contro le donne’ sarà ancora più forte.

Grande coinvolgimento da parte dei ragazzi tutti piuttosto emozionati. In particolare, i momenti di lettura sono stati fra i più sentiti perché inseriti da parte del corpo docente nei percorsi didattici. Tutti argomenti, spiegano dalla scuola, «scelti dal corpo docente, e quindi personalizzati sulle loro sensibilità». Il resto della scuola, insegnanti, personale Ata e soprattutto gli altri allievi si è fermato per assistere all’evento e accennare qualche passo di danza oltre al ritornello delle canzoni.