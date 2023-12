Abbonamenti al Carlino, le novità. Cartaceo, digitale e sito web: un giornale, tantissime offerte

L’abbonamento al giornale cartaceo tradizionale, quello da sfogliare su pc, tablet o smartphone e poi il sito web. Volendo, si possono unire queste opzioni. Per Natale, il Carlino vi propone quattro super offerte: abbonarsi conviene approfittando di tanti sconti e in alcuni casi del pagamento a rate.

Ecco le nostre proposte

1) Abbonamento al quotidiano cartaceo da 360 coupon

Il prezzo è di 469 euro. Abbiamo pensato ad un’offerta che permetta di leggere il quotidiano cartaceo (ricevi a casa i coupon per ritirare la tua copia in edicola, in qualsiasi edicola) a un prezzo scontato e bloccato per un anno intero, aumentando il numero dei coupon da 320 a 360. Il costo è di 469 euro, quindi un copia del giornale costa solo 1,3 euro con un risparmio complessivo di 143 euro. La durata dei coupon è di 390 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato. È acquistabile utilizzando il tagliando pubblicato sul quotidiano in questi giorni (pagamento con bonifico bancario o conto corrente postale) oppure online su abbonamenti.ilrestodelcarlino.it (pagamento con carta di credito o bonifico bancario) L’offerta dura fino al 31 gennaio 2024.

2) Cartaceo più digitale

Per la prima volta proponiamo anche un’offerta carta + digitale. Per chi ama recarsi in edicola ma anche sfogliare il giornale da pc, tablet o smartphone: l’abbonamento al quotidiano cartaceo è da 180 coupon più l’abbonamento digitale della durata di 6 mesi a 259 euro. Il risparmio complessivo è di 143 euro.

Durata dei coupon 190 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato. L’abbonamento digitale sarà attivato automaticamente entro 10 giorni dal pagamento e sarà associato all’indirizzo mail dell’acquirente che contestualmente riceverà una mail con le indicazioni per iniziare subito la lettura. Acquistabile solo online su abbonamenti.ilrestodelcarlino.it (pagamento con carta di credito) L’offerta dura fino al 31 gennaio 2024. Chi sceglierà una delle due offerte sopra descritte e di pagare online con carta di credito su abbonamenti.ilrestodelcarlino.it, avrà la possibilità di pagare a rate mensili, senza interessi. Come? Grazie a Scalapay, in poche semplici mosse. Inoltre, utilizzando Scalapay, fino al 15 Gennaio 2024, sarà possibile partecipare al concorso di Scalapay ‘Vinci un sogno da un milione di euro’. Per informazioni: mail qnabbonamenti@monrif.net oppure telefono 051.6006206 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Le altre offerte super scontate (ma non è possibile pagare a rate) riguardano solo il digitale.

3) Abbonamento al sito web

Un anno a soli 39,90 euro anziché 99,90 (sconto 60 per cento) Accesso senza limiti a tutti i contenuti del sito www.ilrestodelcarlino.it , senza pubblicità + in omaggio un secondo abbonamento della durata di 1 anno da regalare a chi vuoi. Durata dell’offerta fino all’8 gennaio 2024.

4) Quotidiano digitale più sito web

Un anno soli 99,90 euro anziché 199 euro (sconto 50%). Abbonamento all’edizione digitale del quotidiano il Resto del Carlino, sfogliabile su PC, tablet e smartphone e accesso senza limiti a tutti i contenuti del sito www.ilrestodelcarlino.it, senza pubblicità + in omaggio un secondo abbonamento della durata di 1 anno da regalare a chi vuoi. Per sottoscrivere una delle due ultime offerte basta andare su www.ilrestodelcarlino.it/natale2023.