Abbonamento al Carlino: carta e digitale, le notizie sempre con voi

Non c’è modo migliore per fine l’anno e cominciare quello nuovo che regalarsi (o regalare) l’abbonamento a il Resto del Carlino, il quotidiano che accompagna la vita dei lettori offrendo informazione locale e nazionale di qualità e sempre aggiornata.

E quest’anno la tradizionale campagna abbonamenti è davvero divina, con un’offerta che unisce il piacere della carta alla praticità del digitale. Ma vediamo nel dettaglio che cosa comprende.

Abbonamento carta

Con i coupon che riceverai comodamente a casa tua, potrai ritirare il quotidiano nell’edicola che preferisci, senza rinunciare alla tua copia anche se ti trovi in vacanza o ti sposti per lavoro.

Abbonamento tutto digitale

Ovvero l’edizione digitale del quotidiano sfogliabile su Pc, tablet e smartphone più accesso illimitato alle notizie, agli approfondimenti e ai contenuti esclusivi di ilrestodelcarlino.it, senza interruzioni pubblicitarie.

E adesso veniamo alle due proposte.

Abbonamento al quotidiano cartaceo da 360 coupon + abbonamento tutto digitale di 6 mesi a 499 euro.

Con un risparmio complessivo di 256 euro. Durata dei coupon 390 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato. Abbonamento tutto digitale attivabile fino al 31 marzo 2025, tramite codice univoco consegnato insieme ai coupon.

E un’importante considerazione da fare: rispetto all’anno scorso, l’abbonamento annuale mantiene lo stesso costo, con l’unica variazione dovuta all’aumento del prezzo di copertina di agosto, ma include ora l’abbonamento digitale!

Abbonamento al quotidiano cartaceo da 180 coupon + abbonamento tutto digitale di 6 mesi a 289 euro

Con un risparmio complessivo di 142 euro. Durata dei coupon 200 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato. Abbonamento tutto digitale attivabile fino al 31 marzo 2025, tramite codice univoco consegnato insieme ai coupon.

Uno sconto considerevole dunque, al quale si aggiunge il vantaggio di avere un prezzo bloccato per tutta la durata dell’abbonamento. Lo sanno bene i vecchi abbonati che l’anno scorso non si sono accorti dell’aumento del prezzo di copertina di agosto, se non a fine anno al termine del loro abbonamento.

Come sottoscrivere l’abbonamento

Si può sottoscrivere l'offerta tramite il tagliando pubblicato sul quotidiano oppure online su abbonamenti.ilrestodelcarlino.it. C’è tempo fino al 31 gennaio 2025. Per informazioni: 051.6006206 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.