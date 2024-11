Abbonamento al Carlino, le offerte per seguire le elezioni regionali. Sito, app e quotidiano

Segui tutti gli appuntamenti dedicati alle Elezioni Regionali in Emilia Romagna, sul quotidiano, sul sito, nelle newsletter e nella nuova App, per rimanere aggiornato in tempo reale sull’andamento del voto e per conoscere i risultati finali.

Per fruire liberamente di tutti questi contenuti e di tutte le altre notizie di cronaca, politica, economia, cultura e sport pubblicate su il Resto del Carlino digitale, approfitta delle condizioni di abbonamento vantaggiose ed esclusive.

Scopri le imperdibili offerte, valide solo per pochi giorni!

Abbonamento tutto digital

Quotidiano digitale, con accesso a il Resto del Carlino in edizione sfogliabile + accesso illimitato a tutti i contenuti del sito in omaggio, al prezzo scontato di 6 € al mese per 6 mesi. Oppure abbonamento annuale a soli 99 € per un anno (anziché 179 €).

Possibilità di fruire dell’abbonamento anche tramite la nuova app de il Resto del Carlino, per un’esperienza di lettura completa e coinvolgente, con un restyling grafico moderno e accattivante che rende la navigazione più intuitiva e piacevole.

Abbonamento sito web

Accesso a tutti i contenuti del sito ilrestodelcarlino.it, senza limiti e senza pubblicità a solo 1 € al mese per 6 mesi. Oppure abbonamento annuale a soli 12 € per un anno (anziché 99 €). Per sottoscrivere gli abbonamenti basta collegarsi al sito ilrestodelcarlino.it/abbonati.

Le offerte esclusive sono a tempo limitato, valide solo per pochi giorni.

Per maggiori informazioni scrivere a abbonamenti@quotidiano.net.