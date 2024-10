Abbonamento al Carlino: in regalo il grembiule dei Nonni

Per chi non avesse ancora approfittato della speciale promozione carta più digitale lanciata in occasione della Festa dei Nonni dal nostro quotidiano, c’è ancora tempo!

Ecco la proposta: abbonamento carta da 90 coupon + abbonamento digitale della durata di tre mesi e in regalo l’esclusivo grembiule da cucina a soli 139 euro. Con un risparmio di ben 74 euro e la certezza di bloccare il prezzo per diversi mesi. Coupon validi 110 giorni dalla data di ricezione all’indirizzo indicato, abbonamento digitale attivabile fino al 31 dicembre, quindi non necessariamente in sovrapposizione con la fruizione delle copie carta.

Ma c’è di più! In esclusiva, con l’abbonamento in regalo l’originale grembiule da cucina con la scritta “A casa dei nonni tutto è condito con amore”, perfetto per chi ama viziare i propri cari con piatti deliziosi e un pizzico di affetto! Si può sottoscrivere l’offerta tramite il tagliando pubblicato sul quotidiano oppure online su abbonamenti.ilrestodelcarlino.it

E ricordiamo che online è sempre attiva la possibilità di pagare con Scalapay, aggiungendo quindi il vantaggio di rateizzare il pagamento a costo zero.

Regolamento completo su quotidiano.net/concorsi. Per informazioni 051 6006061 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Ma bisogna affrettarsi: l’offerta è valida ancora per pochi giorni, fino al 15 ottobre.