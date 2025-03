Adozioni, servono mamma e papà

Essere ritenuti idonei per adottare un bambino o bambina non è sufficiente. Ci mancherebbe altro! Raffaella Brogi, la magistrata di 54 anni (single) che ha vinto il ricorso per adottare un minore straniero, si dice felice della sentenza. Già un bimbo che non ha i genitori o che li ha persi, ha subito il trauma di essere orfano, o tolto ai genitori o abbandonato, e quindi, a maggior ragione ha bisogno non solo di amore (ci mancherebbe altro) ma di adulti che fungano da mamma e papà. Il “maggior interesse” del bambino/a non è sovrapponibile al diritto dell’adulto.

Gabriele Soliani