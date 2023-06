Aerei e rumore, servono soluzioni non divieti

Il sindaco di Bologna scrive a Roma “basta rumore degli aerei, basta voli notturni”. Sarebbe un danno per la città di Bologna enorme!! Io non sono più giovane e per questo ricordo bene che la città di Bologna era ben lontana dall’aeroporto. Ora che arrivano migliaia di turisti al giorno ci si accorge che la città è addosso alle piste. Solo ora? E come mai le case in certe zone costavano meno? Se lo sono mai chiesto? Il Comune non deve proibire ma trovare soluzioni! Guido Nigrisoli