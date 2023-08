Degrado nelle strade

Vivo a Pesaro dal 2005. Mi sono trasferito da Sorrento, per motivi di lavoro . Al mio paese facevo parte della protezione civile, ma di cuor mio mi piace aiutare gli altri, come posso e quando posso. Venendo a quello che vorrei segnalare e capire, come può una città come Pesaro, che nel 2024 verrà nominata come Città della Musica , avere vicoli così poco decorosi, sporchi per i cani, poca sorveglianza da parte di chi di dovere? Poi marciapiedi con le difficili accessibilità per i disabili e le luci serali che in alcuni punti sono al sopra degli alberi.

Sergio Ruggiero