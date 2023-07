Siamo in piena stagione estiva e siamo tormentati da continui voli che ci passano sulla testa e non ci permettono di fare le cose che gli altri cittadini si possono permettere, parlare al telefono, lavorare, ascoltare musica ecc. Anche noi paghiamo le tasse, assai care, come tutti gli abitanti di Bologna ma siamo penalizzati solo perché viviamo in questa zona.

Silvana Piccinini