Aeroporto di Bologna, mancano i posti a sedere

Ho scritto e protestato più volte con la direzione dell'aeroporto di Bologna riguardo la situazione scandalosa al suo interno. Mai viste così tante persone sedute a terra, ma si nota immediatamente che lo spazio per aumentare le sedute esiste e questo da un fastidio ancora più grande perché si traduce in noncuranza e indifferenza rispetto alle persone che hanno la sfortuna di passare di lì. Tutto ciò mi imbarazza fortemente da italiano e anche da amante della bella Emilia Romagna con tradizioni di organizzazione e ospitalità cosi mal rappresentate in questa struttura. Dalla direzione mi hanno risposto con le solite frasi di rito e questo mi spinge a chiedere aiuto per ridare dignità alla situazione.

Lorenzo Ghelfi