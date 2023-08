Aeroporto, una soluzione per il People mover

Sono l'autore del primo progetto di monorotaia sopraelevata (People Mover) elaborato per il Comune di Bologna nel 2005. Le navette da 50 persone devono essere 6. Nelle ore di massima richiesta si utilizzano 2 navette per direzione.Nelle ore con pochi viaggiatori, per risparmiare energia elettrica, basta una navetta per direzione. Le restanti 2 navette restano in deposito per la manutenzione a rotazione e per essere utilizzate in caso di guasti in quelle in esercizio. Il mio tracciato prevedeva il collegamento fra Aeroporto Marconi, Stazione Centrale FS, Fiera e Centro Agro Alimentare CAAB/Fico. La monorotaia sopraelevata era collocata di fianco ai binari ferroviari, non erano previsti pannelli fotovoltaici ed il ponte sull’autostrada era trasparente. Avendo in concessione: 6.000 posti auto in Fiera,1.000 posti auto al Lazzaretto e 1.000 posti auto all'Aeroporto, la congestione automobilistica ed il costo del biglietto verrebbero notevolmente ridotti. Fernando De Simone Membro SIA -società svizzera degli ingegneri e degli architetti (specializzato in trasporti ,tunnels, costruzioni sotterranee e sottomarine, ingegneria sismica)