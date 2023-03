Ho paura che la causa del proliferare degli affitti brevi sia in parte dovuta alla totale assenza delle istituzioni e politici al problema degli sfratti. Perché lo Stato non garantisce il pagamento dell’affitto anche in caso di insoluto da parte dell’affittuario ed il ripristino del locale in caso di danneggiamento. Con queste garanzie io affitterei subito un immobile per un lungo periodo e penso anche tanti altri.

Zecchi Stefano