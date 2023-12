Aiuto negato al disabile

Con grande enfasi si ricorda la giornata internazionale della disabilità. Poi la dura realtà riporta con i piedi per terra una famiglia, genitori di un ragazzo fragile con problemi di salute mentale, che si trova a dover combattere e quasi mendicare, da mesi presso il comune di residenza, per ottenere un trasporto per accompagnare il ragazzo, presso un centro qualificato che lo può ospitare durante la giornata. Risposta: non è un handicap di nostra competenza. E rimpallano ad altri enti, che prontamente rimandano il tutto al 2024. Credo che il tutto si commenti di solo.

Diana Zanetti