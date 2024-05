Al Cau mancano le lastre per gli esami

Ho più volte avuto modo di usufruire dei servizi della sanità pubblica in differenti ospedali e servizi territoriali, e sono sempre rimasta soddisfatta, pensando di avere il privilegio di vivere in una delle regioni italiane con il miglior servizio sanitario. Scrivo oggi questa mail, con in copia il quotidiano locale, per raccontare il mio recente accesso al CAU di Casalecchio (Bologna), dopo infortunio sul lavoro. Mi sono recata alla Casa della salute, ambulatorio urgenze, a causa di una contusione al V dito del piede, sospetta frattura del mignolo. Quando è arrivato il mio turno la dottoressa, dispiaciuta, mi ha detto che non potevano farmi nessuna lastra, perché avevano finito le lastre disponibili per quel giorno. Il cartello fuori dalla struttura recita che al CAU si trattano anche traumi lievi (caviglia, polso e piede) e sono stata informata del fatto che l'ambulatorio ha a disposizione 5 lastre giornaliere per i pazienti. Ma non 5 rx inteso 5 pazienti, che a mio avviso sarebbero comunque poche per un servizio che promette di curare anche traumi e problemi respiratori, ma 5 distretti: per diversi pazienti e per diagnosticare diverse patologie si devono chiedere insieme 2 distretti (per esempio torace e addome o gamba e piede), e così facendo ci si trova a finire le lastre disponibili dopo 2 pazienti e mezzo, probabilmente dopo neanche un'ora dall'apertura del servizio alla mattina. La mia esperienza si è conclusa con l'estrema gentilezza della dottoressa, che ha pregato l'azienda (privata) che fa le lastre di farne una ulteriore per quel giorno, con la clausola però di averne una in meno il giorno dopo. Se così non fosse stato sarei dovuta andare in un altro ospedale a farmi fare la lastra oppure tornarmene a casa senza una diagnosi. Credo che aprire un nuovo punto di accesso senza dare la possibilità ai medici che ci lavorano di eseguire esami basilari non sia stato un miglioramento, anzi. Mi sembra solo una complicazione per i professionisti all'interno che devono lavorare senza strumenti, e per i pazienti che credono di trovare un servizio di un certo tipo e poi sono costretti a ripiegare su altro.

Laura Fabbri