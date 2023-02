Alberi abbattuti a Cesena

Sono veramente indignato. Nell’aver appreso del fatto che il Comune di Cesena ha fatto uccidere due alberature sane e rigogliose al mattino presto, di nascosto, senza farlo sapere a nessuno, neppure ai residenti della via Giovanni Antonio Battarra. Lungo questa via erano presenti due splendide ginkgo biloba di almeno 25 anni di età. Le due alberature nel corso degli ultimi anni avevano provocato un leggero innalzamento del marciapiede esistente. Ciò però non può giustificare la decisione di farli morire. I marciapiedi possono essere sistemati tenendo in vita gli alberi rigogliosi. Gli alberi respirano e ci fanno respirare, si nutrono e ci nutrono, crescono e si riproducono, permettendo a noi umani la sopravvivenza: gli alberi sono esseri viventi, che devono diventare parte fondamentale e “attiva” del nostro ambiente urbano e della nostra cultura. Uccidere un albero sano deve diventare un reato penale. Nel novembre scorso un giudice in Italia ha stabilito che gli alberi vanno tutelati e che non se ne può ordinare l'abbattimento d'urgenza se non si dimostra che è proprio indispensabile per la pubblica incolumità. Difendere gli alberi significa difendere il benessere di noi umani. Occorre formare meglio i nostri funzionari del Servizio Verde pubblico del Comune di Cesena. Lo sanno perfettamente i bambini delle scuole elementari: gli alberi forniscono l’ossigeno a noi umani e sono al contempo una parte essenziale della catena alimentare. Grazie ai loro processi di respirazione e fotosintesi, gli alberi aiutano a combattere il riscaldamento climatico assorbendo l’anidride carbonica e contribuendo alla pulizia dell’aria; incamerano inquinanti come biossidi di zolfo, ozono, ossidi di azoto.

Davide Fabbri