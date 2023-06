Alcuni interrogativi sull'alluvione

Abito a Medicina, nella bassa bolognese. In relazione alla recente alluvione segnalo che non pioveva così tanto dal novembre 1966. Dato che allora a Medicina e in regione non era successo quasi nulla e ora invece è franata a mare un'intera regione da Modena a Rimini sarebbe ora che qualcuno rispondesse ad alcuni interrogativi che per brevità sono solo locali. Il canale che ha inondato parzialmente alcune strade a Medicina arriva da sud. Le acque che nel 1966 venivano assorbite dai terreni dell'area dove ora sorge l’immenso complesso commerciale e artigianale di Castel Guelfo ora dove vengono convogliate dalle tubature? E’ vero che queste acque finiscono dentro la cassa di espansione Trifoce della Bonifica Renana che si trova a 3 km a sud di Medicina? Come mai la cassa di espansione Trifoce non è divisa dai canali limitrofi tra cui quello che arriva a Medicina da divisori o altro come da allegate foto. È vero che tale divisorio non c è per permettere ai canali in piena di esondare nella cassa di espansione? Ma se questo fosse vero la cassa di espansione sarebbe quasi sempre vuota invece è quasi sempre piena e come si vede dalle foto i canali sono più bassi della cassa.... Nella notte tra il 16 e la mattina del 17 maggio Medicina si è salvata da una inondazione peggiore perché il canale è esondato nella cassa oppure è successo che le acque della cassa di espansione hanno tracimato a valle attraverso il canale…. per poi scoppiare dentro al canale coperto a Medicina inondando via della Pace e via Saffi? E’ vero che la Bonifica renana aveva inviato un SMS a tutti i contadini invitando a lasciare aperti i canali tirando su le paratie e invece alcuni non lo hanno fatto? Per evitare disastri futuri bisogna avere una consapevolezza totale del proprio territorio che tenga conto dell’urbanizzazione e della gestione perfetta dei fiumi dei canali e soprattutto delle casse di espansione presenti e da costruire. Marco Ranuzzi