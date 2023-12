Allarme per le truffe telefoniche

Tempo fa ho subito una truffa telefonica……ne avevo già sentito parlare ma quanto ti capita ci resti davvero male ! È iniziato con un sms “mamma ho rotto il cellulare salva questo numero su whatsapp poi ci sentiamo”. Naturalmente ho salvato il numero e mi sono messa in contatto dopo qualche chiacchiera rassicurante è arrivata subito una richiesta di denaro e allora il dubbio è arrivato e mi sono fermata….. Alla polizia mi hanno detto che ci sono migliaia di casi è che molte persone “ci cascano”. Non hanno voluto sapere altro mi hanno invitata a spedire una mail di segnalazione….ho pensato alle tante persone spesso anziane che “ci cascano” con tutto l' affetto e la preoccupazione del mondo è che poi quando capiscono che era una truffa si sentono tonti e inutili ! So bene che il mondo è quello che è ma un po’ di indignazione di ribellione a queste sporche soluzioni per campare la possiamo trovare ?

Marina Nadalini