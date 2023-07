Allarme roghi di plastica

Segnalo che in data 28 e 29 giugno 2023, nel corso della serata, lungo via Saffi e la via dell'Ospedale a Bologna, si sentiva un forte e perdurante odore di plastica bruciata proveniente dai Prati di Caprara. Purtroppo, come emerso da altre segnalazioni, il Comune di Bologna non è interessato a quello che è un enorme problema di accampamenti irregolari, alcuni anche lungo la via Saffi, e ai relativi roghi che ciclicamente vengono fatti non solo per cucinare ma anche per smaltire l'immondizia o ricavare metalli da elettrodomestici. Questo fumo risulta particolarmente insalubre. Spero che segnalando la questione, si smuova qualcosa nella pubblica amministrazione.

Roberto Ruggiero