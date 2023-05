Alluvione / 1 Disastro annunciato

Nel 2018 in Veneto si registrarono 700 millimetri di pioggia in poche ore, in Emilia Romagna ne sono caduti 300 quindi meno della metà, ma là non ci furono allagamenti pari ai nostri. Sono state decisive le vasche di laminazione, costruite per far convogliare le acque dei fiumi che diversamente sarebbero esondati. Se poi pensiamo che l'Emilia Romagna è la quarta regione per consumo di suolo, direi che quello di oggi è un disastro annunciato. Chi pagherà per questo?

Raffaella Narciso