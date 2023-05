Alluvione/2 Non vale il paragone col terremoto

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, non può equiparare le conseguenze nefaste di alluvioni e straripamenti che l'Emilia Romagna deve subire in queste ore a quelle patite nel 2012 per il terremoto. Per i terremoti nulla può l'uomo fare per impedirli, mentre è sotto l'occhio di tutti che una maggior cura negli anni degli alvei di fiumi e torrenti con regolare manutenzione degli stessi avrebbe impedito le tragedie che stiamo vivendo. Serve un esame di coscienza perchè mi sa che qualcuno in questi anni ha commesso troppi errori pur pagato da noi cittadini.

Paolo Ugolini