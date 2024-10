Alluvione, basta attacchi al sindaco di Bologna

Scrivo in merito all' alluvione del 19 ottobre a Bologna. Ho letto di richieste di dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore da parte delle opposizioni e di grosse polemiche verso di lui e la sua giunta. Io penso che chiedere ora una cosa del genere dimostra quanto poco interessa ai politici il bene dei cittadini, a me Lepore non sta particolarmente simpatico e condivido poco le sue scelte, ma immaginatevi ora Bologna senza la giunta comunale, senza nessuno che possa prendere decisioni per cercare di rimettere in sesto la nostra citta'. Per il bene di Bologna tutti dovrebbero dare una mano per raggiungere questo obiettivo, poi dopo dimostrare cosa non ha funzionato, in modo che alle prossime elezioni comunali i cittadini pensino a chi dare il voto, ma fare ora la propaganda elettorale mi sembra fuori luogo.

Lucia Paglione