Alluvione, bene la nomina di Figliuolo

Sono contenta che sia stato nominato commissario per la ricostruzione dei terreni alluvionati il generale Figliuolo, perché solo con un commissario esterno potremo liberarci del ‘tra di noi’ romagnolo con cui da sempre si risolvono le cose nella nostra regione. Ben venga, quindi, una persona con competenze, che sia super partes e svincolata dalle vicende politiche ed economiche delle nostre zone. Mi hanno molto colpito nei giorni precedenti alla nomina le dichiarazioni fatte da alcuni sindaci che hanno ottenuto un unico esito: polemizzare col governo. Ricordo che per la vicenda del terremoto lo stallo fu molto più rilevante, ma nessuno si lamentò, ma forse allora il governo era della stessa parte politica? Da ultimo, la Cgil ‘mette il suo cappello’ sull’attività dei volontari: tutti hanno aiutato, tutti si sono spesi e la solidarietà che abbiamo visto non portava nessuna bandiera.

Roberta Ranieri