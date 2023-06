Alluvione, fari accesi sulle responsabilità

Da romagnolo sono molto preoccupato circa i postumi delle alluvioni in Romagna che, ancora oggi, tengono in scacco una gran parte della popolazione e la quasi certezza che vengano insabbiate le responsabilità di chi, in un certo qual modo, è stato coartefice di quanto accaduto. C’è gente che non capisce (nel senso di intendere) neppure se gli fai un disegnino e non è certo colpa loro. Ci sono invece quelli che capiscono ma fanno finta di non capire solo per interesse personale o di appartenenza politica e questi sono più deleteri dei primi. Mi auguro che le Procure che hanno aperto fascicoli vadano fino in fondo e non guardino in faccia a nessuno. Ci sono responsabilità? Certo! Faccio un riassunto: 1) L’acqua che arriva dal cielo, ed in questo caso ne è piovuta tanta, a parte l’assorbimento dei terreni viene raccolta in fiumi e canali e da questi condotta al mare. 2) La rete di bonifica e la rete idrografica naturale hanno percorsi e bacini scolanti completamente separati e autonomi. Non ci sono opere di interconnessione tra i due sistemi. Sono completamente distinte anche le competenze gestionali (cit. Consorzio di Bonifica della Romagna). 3) I fiumi sono gestiti dalla Regione, i canali artificiali di bonifica sono gestiti dai consorzi di bonifica (cit. Consorzio di Bonifica della Romagna) 4) Le responsabilità quindi per la manutenzione e messa in sicurezza delle vie d’acqua sono dei Consorzi in riferimento ai canali e della Regione e Comuni in riferimento ai fiumi. 5) L’incuria e la mancata manutenzione di fiumi e canali, sono concausa unitamente all’acqua, di ciò che è accaduto e se tali omissioni provocano danni a cose o persone ne rispondono civilmente gli Enti preposti. Se invece negli eventi si ravvisa ipotesi di reato ne risponde chi è demandato alla gestione dei vari Enti. 6) I fiumi e canali se ben mantenuti in sicurezza: eliminazione della vegetazione interna, dragaggio degli alvei fluviali nonché controllo delle tane di volpi, istrici, tassi e, per i canali nutrie devono poter fare fronte anche ad eventi eccezionali. La pulizia interna può aumentare il flusso delle acque anche di oltre il doppio non tanto per il volume della terra “scavata” o della vegetazione rimossa, ma per il fatto che il trasporto di arbusti verso la foce può provocare un imbuto o addirittura un tappo. 8) Ciò che è avvenuto non può essere addebitato al cambiamento climatico, ma se anche lo fosse, quindi fatto imprevisto, poteva essere prevedibile, ma in ogni caso le azioni di manutenzione dovevano essere eseguite anche in condizioni normali.

Ugo Cortesi