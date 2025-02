Alluvione, i risarcimenti non arrivano

Di nuovo sul giornale, come quasi ogni giorno, leggiamo dei risarcimenti per il post alluvione che non vengono erogati perché le persone, a causa delle procedure troppo complesse, non chiedono rimborsi. Io dopo mesi di pratiche e assistito da un professionista sono riuscito a definire il tutto e ad inizio dicembre mi hanno chiesto l' Iban per accreditarmi quanto stabilito. Dopo 2 mesi ancora niente e l'ultima risposta è stata che il ritardo è dovuto al cambio di direzione. Perché continuano a prenderci in giro ?

Massimo Franzoni