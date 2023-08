Ho letto il 15 agosto, due pagine intere dedicate al sindaco di Ravenna che si lamenta di mancati rimborsi per l'alluvione (come per altro scrivete spesso). Ma non ho mai letto che più del 90% delle famiglie hanno ricevuto un acconto di 3.000 euro nel mese di luglio e ora arriveranno altri soldi.

Agostino La Morgia