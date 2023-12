Alluvione, servono procedure snelle per i risarcimenti

Mi chiamo Andrea Bazzocchi.94.1969 a Faenza, terzo componente della famiglia con Maura e Riccardo. L'alluvione di maggio ha invaso il nostro appartamento danneggiando ogni arredo con 160 cm di fango. Da perizia abbiamo subito danni per circa €40 mila, il condominio per circa €600mila. Stiamo esaurendo i fondi di famiglia per onorare le sole rate condominiali di nostra competenza che ammontano a circa €25mila. Sinora abbiamo versato €6mila. Tutte le nostre risorse sono impegnate per il condomino. Quando saranno esaurite, saremo sul lastrico. Non avremo risorse per il nostro appartamento. Le promesse di ristoro, dopo attenta lettura dell'ordinanza di novembre, rimarranno tali. Nessuno ha letto le previsioni bizantine, scritte con il chiaro intento di evitare ogni sostegno economico? Nessuno s'indigna? Noi ci sentiamo abbandonati e presi in giro. Qui si pagano le tasse, si ottempera ad ogni regola, si lavora a testa bassa e poi ci si ritrova senza casa per incuria e omessa manutenzione degli argini e degli alvei e poi si deve impiegare ogni risorsa per sopravvivere. La mia famiglia, come altre, ha perso venti anni di sacrifici in una sola notte. Attualmente l'appartamento non è abitabile e non è possibile programmare un inizio lavori. Troppo umido. Estraggo ancora 15 litri d'acqua ogni 2/3 giorni. Ora siamo una famiglia disgregata. Maura lavora a Terra del Sole, 20 km circa da Faenza. Riccardo ed io dormiamo dai miei genitori a Faenza dalla domenica al venerdì. Io lavoro a Faenza e Riccardo ivi frequenta la scuola. Ogni sera quando esco dal lavoro prendo Riccardo e andiamo a cena con Maura, dopodiché partiamo per trascorrere la notte a Faenza. L'appartamento di Terra del Sole è piccolo: dormiamo in 3 nell'unico letto matrimoniale presente. Non abbiamo alcuna prospettiva di poter rientrare in casa nostra. Non abbiamo le risorse finanziarie per anticipare i costi di ripristino chi ha €70mila cash? Noi no! Senza alcuna vis polemica, prego il burocrate bizantino di riscrivere l' ordinanza semplificando le modalità di erogazione. Quando nostro figlio ci chiede quando potrà tornare a dormire nel suo letto, Maura ed io ci guardiamo negli occhi senza risposta. L'assenza di ogni attenzione per i problemi quotidiani di cui ha subito l'alluvione è sconfortante e alimenta rabbia. Si consideri che la Regione E.R. aveva commissionato uno studio idrogeologico all'ing. Brath il quale ben 10 anni or sono aveva evidenziato le criticità e le soluzioni per evitare o attenuare le conseguenze di una probabile alluvione. Le risultanze di tale studio non sono state affatto considerate, né sono stati eseguiti gli interventi prospettati.

