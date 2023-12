Più di 9 milioni di euro alla Regione Emilia Romagna dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari per progetti su ambiente, clima e salute. A Bologna però si spinge per accelerare l'inizio dei lavori del Passante di Mezzo: 18 corsie di autostrada/tangenziale che passeranno nel bel mezzo della città. Soc. Autostrade li ha definiti "lavori di straordinaria manutenzione".

Gabriella Bravi