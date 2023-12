Ambiente, meno proteste e più alberi

Vorrei consigliare ai giovani di Ultima Generazione che protestano contro l'aria e l'ambiente inquinato che anziché bloccare il traffico a Bologna città richiedano al sindaco in carica lumi ed assicurazioni ambientali sulla cessione del parco nord a Bologna Fiere .Ricordo loro che l'ex sindaco Virginio Merola aveva destinato quest'area a parco urbano, mettendo a dimora 3000 alberi per compensare la qualità dell'aria, ai tempi già pessima, sapendo che che sarebbe peggiorata ulteriormente causa l'allargamento a diciotto corsie in asse della A14 nel tratto cittadino bolognese.

Armando Palmia