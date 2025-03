Sono anche felice perché altri personaggi, che neanche meritano di essere nominati (Thiago Motta ndr), credevano di trovare l'America in piazze più importanti, in squadre , a loro parere , più blasonate come la Juve e stanno passando le pene dell'inferno. A volte, non si capisce che l'America può , semplicemente, essere la magnifica città di Bologna

Maddalena Petroni