Voglio segnalare la residenza per anziani Casalin di Loiano (Bologna) come una delle strutture per anziani più accoglienti e migliori dell'Emilia Romagna. Ringrazio soprattutto il fisioterapista Luciano De Blasio che cura il centro di idroterapia con percorso vascolare. Ero su una sedia a rotelle e mi hanno rimessa in piedi. Grazie ancora a tutti, compresi Filippo, Sabrina, Sara e Gisella.

Maria Baratti