Anziani in difficoltà senza fascicolo sanitario

Vi scrive un’anziana signora che ha sempre rimandato il problema dello SPID (si scrive così?) e di conseguenza del fascicolo sanitario. Io non possiedo il computer, anche ora ho chiesto aiuto ad una signora che conosco di inviare questo messaggio al vostro giornale. Il fatto è che se per qualche motivo, non posso andare dal mio dottore, quando gli telefono per avere l’esito degli esami o altro mi sento dire: “signora, deve guardare il suo fascicolo sanitario”. E io tutte le volte rispondo: “dottore, io non ho il fascicolo sanitario”. Il problema vero è che una persona come me anziana, sola e senza un computer o un telefono cellulare (io ho solo il fisso perché mi dà sicurezza) è tagliata fuori da tutto. Come si può fare? L’Ausl ci pensa? I funzionari non hanno forse una mamma anziana? Parlano tanto di malasanità, ma bisogna cominciare anche dalle piccole cose.

L.V. (assistita da Cristina Sinibaldi)