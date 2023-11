Appello ai potenti del mondo: fermate la guerra

Scrivo ai potenti del mondo. Siamo tutti esseri umani e condividiamo lo stesso pianeta. La situazione attuale è molto preoccupante e richiede la vostra attenzione immediata. Il conflitto tra Israele e Hamas sta causando sofferenza e dolore a molte persone innocenti. Ogni vita umana è preziosa e dovrebbe essere protetta. Vi chiedo di fare tutto il possibile per promuovere la pace e la giustizia in tutto il mondo. Vi chiedo di lavorare insieme per risolvere i conflitti pacificamente, di rispettare i diritti umani e di promuovere la tolleranza e l’uguaglianza. Siamo tutti responsabili del nostro futuro e dobbiamo lavorare insieme per creare un mondo migliore per noi stessi e per le generazioni future. Vi prego di fare la vostra parte per costruire un mondo più pacifico e giusto.Inoltre, vi ricordo che se non agite con saggezza e compassione, i popoli si ribelleranno alle vostre malvagità. Non sottovalutate il potere dei popoli uniti contro l’ingiustizia.

Cesare Righi