Appennino, l’estate viaggia in bicicletta

L’inverno si avvia verso la primavera e possiamo dire che la stagione stavolta non ha penalizzato il turismo bianco. Il Corno alle Scale di Bologna e il Cimone di Modena (ma anche l’Abetone) hanno ospitato turisti con gli sci già da dicembre, pur con qualche interruzione successiva. Bene. Ma bisogna anche pensare e investire sull’estate perché l’Appennino può e deve vivere anche in altri periodi. In montagna l’economia si regge in gran parte sul turismo. Negozi, bar, alberghi, ristoranti vivono se ci sono visitatori. Istituzioni e privati devono continuare a darsi da fare per creare iniziative appetibili anche quando non c’è la neve.

L’Appennino dell’Emilia Romagna è una miniera d’oro dal punto di vista turistico. D’inverno offre grandi opportunità con la neve delle stazioni sciistiche che sono perfettamente attrezzate sia per gli impianti di risalita di ultima generazione che per il sistema di innevamento artificiale. Basta il freddo, la neve comunque arriva sulle piste. L’estate offre a sua volta mille opportunità che non sempre e non del tutto chi vive ed abita in Emilia Romagna conosce e apprezza. Tanto per fare un esempio il turismo dedicato alla bicicletta, sia essa classica sia quella a pedalata assistita, ha conosciuto un grande boom negli ultimi anni. Privati, associazioni ed enti pubblici stanno investendo abbastanza su questo aspetto. Se ci sono ciclisti si riempiono bar e ristoranti e l’economia gira. Segnaliamo quest’ultima iniziativa promossa dal Gal (Gruppo azione locale), presieduto da Tiberio Rabboni. In accordo con con le amministrazioni comunali e il Consorzio della Bonifica Renana, ha fatto installare otto piazzole accessoriate in altrettante stazioni e fermate dell’antica linea ferroviaria transappenninica Porrettana. Le piazzole sono dotate di colonnine per la ricarica elettrica delle e-bike, attrezzi per la manutenzione delle biciclette, bacheche di informazione della rete escursionistica locale. Un buon segnale in vista dell’estate.

