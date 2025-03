Armarsi è necessario

Possiamo entrare liberamente nel Policlinico Gemelli e visitare Papa Francesco? Assolutamente no, perché è difeso da una scorta armata che ne impedisce l'accesso, e da sempre il Pontefice usufruisce della protezione di guardie che sono equipaggiate con le migliori armi. Lo stesso accade a Piazza San Pietro, dove le Forze dell'Ordine esibiscono anche mitragliatori per scoraggiare possibili atti terroristici.

Nonostante l'evidenza di un mondo che si arma sempre di più a causa di minacce in costante aumento, dilaga un conformismo dilettantesco che pretende di risolvere tutti i problemi con il disarmo unilaterale di chi è già poco armato, ossia i Paesi democratici, mentre non dice nulla dell'aumento delle spese dei regimi autoritari.

Davanti al 40% della spesa pubblica impiegata dalla Russia per accrescere il suo arsenale, già impiegato in guerra, nessuno protesta e nessuno ne chiede una riduzione. Invece il problema viene indicato nei confronti dei paesi democratici, e nessuno contesta il rifornimento di missili iraniani ai terroristi Houthi che bombardano costantemente le navi mercantili.

Insomma, sembra accettato e apprezzato che i terroristi e i regimi autoritari si armino sempre di più, aumentando le minacce, e poco gradito che lo facciano i Paesi democratici in risposta e reazione a questi pericoli. Questa è la dimostrazione di come l'intelligenza artificiale non dovrebbe preoccuparci, in virtù degli straordinari progressi dell'intelligenza umana.

Cristiano Martorella