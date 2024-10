Assicurazione impossibile per gli eventi atmosferici

Vorrei esprimere alcune considerazioni riguardo alla necessità per i privati di assicurarsi contro gli eventi atmosferici. Sebbene l’assicurazione possa rappresentare una forma di protezione importante, sorgono dubbi sulla capacità delle compagnie assicurative di coprire tutti i danni in caso di eventi catastrofici su larga scala.Inoltre, c’è il rischio che le compagnie assicurative possano rifiutare i risarcimenti quando viene accertata una scarsa manutenzione delle infrastrutture da parte delle amministrazioni locali. Questo problema è spesso legato alla mancanza di fondi, una situazione che lascia molte amministrazioni con risorse insufficienti per garantire la sicurezza e la manutenzione adeguata del territorio.La “coperta corta” delle risorse finanziarie è un problema che richiede una riflessione più ampia. È necessario un maggiore impegno da parte dello Stato per supportare le amministrazioni locali e garantire che abbiano i mezzi necessari per prevenire i danni causati dagli eventi atmosferici. Solo attraverso una collaborazione tra pubblico e privato possiamo sperare di affrontare efficacemente queste sfide.

Raffaele Amendola