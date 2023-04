Attese infinite per una visita specialistica

Il servizio sanitario regionale (ma non solo in Emilia Romagna) non riesce a soddisfare del tutto le richieste di cura dei cittadini nelle regioni di residenza. Per fare un esame o un intervento ci vogliono mesi oppure anni con il servizio sanitario pubblico mentre pagando in sette giorni si riesce a fare la visita e in due o tre settimane l'intervento. Posso fare il mio esempio: il mio medico di specialità mi ha prescritto una risonanza magnetica che ho prenotato il 25 ottobre 2022. Dopo 4 mesi di attesa pagando 200 euro ho fatto la risonanza. Ora sono in lista di attesa per fare un intervento da settembre 2021.

Andrea Cangiano