Aumento delle pensioni, due pesi e due misure

L'aumento di 890 euro che i deputati siciliani si sono fatti sul loro già lauto stipendio, a cui seguiranno (scommettiamo?) le altre Regioni, corrisponde alla pensione che percepisco io mensilmente. Posso anche vederla da un'altra angolazione: l'adeguamento all'inflazione della mia pensioncina a me ha comportato un aumento di 23 euro, a loro 890. Dovrebbe essere evidente che qualcosa non va. Mi viene male pensare a chi prende pensioni da 30.000 euro mensili, maturate nelle istituzioni dello Stato. Ma non si accontenteranno mai? Non temono che la gente possa un giorno dire basta? O sperano (sanno) che la gente dimentichi velocemente guardando per una settimana Sanremo? Casuale il tempismo? Perché meravigliarsi se sempre meno persone vanno a votare? Perché, con il mio voto, debbo contribuire ad assicurare un posto d'oro a chi promette il bene della nazione per poi pensare soprattutto al proprio?

Mario Pieroni