Auto storiche e blocchi anti smog

Arriva l’autunno e quindi i blocchi alla circolazione per le auto più vecchie, in primis le Euro 0. In quanto proprietario di un’auto iscritta ad un registro di Auto storiche, percorrendo solo 2-3000 km l’anno, quasi tutti in città, sono contrario alle fasce orarie e agli stop della domenica (cosiddette “domeniche ecologiche”) e non ho alcuna intenzione di acquistare un’auto “ecologica”, che rimarrebbe ferma in garage. Inoltre, ho un figlio gravemente disabile, ma senza diritto al contrassegno invalidi, e dopo la scuola devo portarlo a fare qualche attività, e rischio costantemente la sanzione. Mio figlio a volte è problematico e non posso prendere il bus. A nome di tutti i proprietari di auto storiche e d’epoca chiedo che si discuta, a Bologna, così come in tutte le grandi città, un provvedimento che ne consenta la circolazione. Le “auto vecchie” hanno comunque bisogno di marciare, per rimanere efficienti. Nessuno si sognerebbe di percorrere 100.000 km con un’auto ultra-ventennale o oltre, tanto meno in città.

Daniele Zocca