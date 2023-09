Bene la città a 30 Km all'ora

Plaudo all'iniziativa del Comune di Bologna di porre il limite della velocità dei veicoli a 30 km/h in alcune zone della città, poiché sono persuaso che la velocità eccessiva sia la causa principale di incidenti. Mi sarei però aspettato in questi primi mesi, una presenza massiccia, sulle strade, di vigili (forze dell'ordine?) per una campagna di informazione e di persuasione bonaria (senza multe, che saranno applicate da gennaio), al fine di abituare gradatamente gli utenti della strada al rispetto delle nuove restrittive norme. Comunque non è tardi e spero ancora di vedere, in questi ultimi mesi del 2023, qualche pattuglia che fermi e ammonisca i riottosi. Giampaolo Gombi