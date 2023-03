Sono da sempre cittadino di Bentivoglio e ho lavorato come bancario nel capoluogo dove operavano tre istituti bancari. Attualmente il comune è sprovvisto di uno sportello bancario, con grandi disagi per i clienti che devono recarsi in un paese vicino per trovare uno sportello funzionante. A Bentivoglio opera il sindaco e il Consiglio comunale, e questo mancato servizio dura da anni. Tutti sperano in una riapertura.

Vittorio Calanchi