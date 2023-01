Benzina, aumenti ogni giorno

Il chiosco di benzina dove io mi rifornisco, non conosco il titolare perché è un self service, è da lunedì 23 che ogni giorno effettua aumenti delle tariffe di benzina e diesel, partendo da 1,839 per la benzina, passando a 1,854 il giorno antecedente lo sciopero, martedì, e 1,877 il giorno di sciopero, mercoledì. Questa rivendita è una delle 11 rimaste aperte per volere del Comune, però questi aumenti durante una settimana in cui tutti sono obbligati a fare il pieno destano alcune perplessità. Sono stati aumenti imposti oppure no?

Lucia Paglione