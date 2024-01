Blocchi del traffico e scatola nera

Come scritto nell’ordinanza dei blocchi del traffico, a Bologna possono circolare i veicoli dotati di sistema Move-in. Tale sistema prevede una scatola nera da montare sul veicolo (a spese dei cittadini). Per le auto Euro 0 sono previsti 1000 km annuali, ma il problema é che i chilometri vengono conteggiati su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. Inoltre non si ha il permesso di circolare durante le domeniche ecologiche e nemmeno durante le giornate con misure emergenziali. Quando si esauriscono i chilometri assegnati non si può più circolare. Questo sistema potrebbe essere una cosa buona, ma non gestito in questo modo. Sarebbe più logico conteggiare soltanto i chilometri percorsi negli orari di blocco del traffico.

Daniele Zocca