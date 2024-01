Bologna ai 30 km all'ora, soluzione infelice

Soluzione infelice la città ai 30 all'ora. Sarebbe sufficiente controllare il rispetto dei 50km. Ora le biciclette senza targa vanno più veloci delle auto. I ciclisti e pedoni che non hanno mai avuto una sensibilità civica si sentono i padroni della strada e hanno comportamenti assurdi. I taxi aumenteranno le tariffe Adesso occorre più tempo per arrivare in ufficio e purtroppo molti cittadini devono percorrere tanti km di mattina e sera.

Maria Grazia Righi