Bologna citata dal Papa

Il 2022 si chiude con una pessima notizia: è mancato ai vivi il Principe dei Teologi, nonché Papa Ratzinger, Benedetto XVI. È bello ricordarlo con le parole del caro Cardinale Matteo Zuppi. Vogliamo ricordarlo con immutato affetto in Bononia, raccontando un fatto. Quando registrammo Bononia Civitas Docta, con l’amico e consigliere Lucio Pardo, ci presentammo, fra gli altri, anche a Sua eminenza Cardinal Caffarra, a cui consegnammo una copia dello Statuto. Lo trasmise a Roma, all’attenzione del Papa, che, con nostra grande e commossa sorpresa, tenne di lì a poco una Lectio Magistralis su S. Caterina da Bologna, patrona cittadina e patrona e protettrice di Bononia. Ci sembrò un segno sicuro che avesse gradito e compreso, con fine acume, il segno che intendeva dare Bononia Civitas Docta, associazione della città, pretoriana del Sindaco, luogo di dialogo tra tutte le anime che componevano e compongono, rendendola ricca e significativa, Bologna. Ci piace oggi pensare che quel preciso passaggio dello Statuto: il valore del silenzio contemplativo di clausura, non rinuncia ma anzi centrale “presenza attiva nello spazio e nel tempo”, ripreso integralmente nella Lectio Magistralis, abbia contribuito alla riflessione affrontata per pervenire alla decisione di diventare Papa Emerito. Bologna nel cuore, dunque, per tutti e per sempre. E nuovo anno sia.



Antonella Miriello