Bologna, città migliore con molti difetti

Vero è che per qualche imprecisione non è mai morto nessuno, ma Bologna prima in classifica nazionale tra le città italiane, sbandierata pomposamente dal sindaco quale migliore luogo per vivere, mi pare senza senso. Primeggia per inquinamento atmosferico, per il traffico caotico, per i costi abnormi della vita, per la diffusa delinquenza spicciola. Solo giorni fa, in un quartiere, in poche ore hanno malmenato, rapinato e fatto cadere a terra tre signore anziane in pieno giorno. Questo sarebbe il luogo ideale per viverci?

Armando Palmia