Bologna, show a San Luca e traffico in tilt

Desidero esprimere la mia indignazione per la gestione del Comune riguardo alla recente manifestazione a San Luca. È inaccettabile che una manifestazione sponsorizzata su tutti i giornali e le televisioni abbia causato il caos totale nel traffico, senza alcun controllo e regole adeguate. Questa situazione ha portato a un aumento dell'inquinamento, frizioni bruciate e un totale disprezzo per la sicurezza dei cittadini e code gigantesche a salire o scendere dal colle. È inconcepibile che il Comune permetta una tale follia senza prendere provvedimenti o fornire una presenza adeguata di vigili per mantenere l'ordine. Però è importante andare a 30 allora dal 1 luglio.

Giorgio Colliva