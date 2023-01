Bologna Top Quality, uno speciale di 112 pagine in regalo con il Carlino

La copertina dello speciale

Bologna, 23 gennaio 2022 – Bologna prima in Italia per qualità della vita. Perché? Quali sono i punti di forza? E quelli di debolezza? Ed è davvero così? Il primo gradino del podio è meritato? Uno speciale di 112 pagine, realizzato dalla redazione del Resto del Carlino di Bologna in collaborazione con Speed e coordinato da Andrea Bonzi e Gilberto Dondi, sarà distribuito venerdì 27 gennaio in tutte le edicole dell’Emilia-Romagna. In abbinamento con il Carlino, dunque, un fascicolo gratis da conservare e tenere per ragionare su sicurezza, risparmi, servizi, scuola, spettacoli.

I protagonisti

Lo speciale si apre con due interventi del governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini e poi dà spazio al sindaco di Bologna Matteo Lepore con un’ampia intervista che scandaglia le possibilità di crescita della città. Dalle associazioni di categoria agli imprenditori, dalle cooperative all’università, ecco tutti i player in campo. Con un approfondimento anche sui temi della sicurezza e dell’ordine pubblico insieme con il procuratore Giuseppe Amato e il prefetto Attilio Visconti.

Le sezioni

Dalla ricchezza e consumi si passa al tema degli affari e del lavoro, poi istruzione e sanità, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza e cultura e tempo libero. In ogni sezione è prevista un’analisi ad hoc seguita da svariati approfondimenti e interviste con aziende e realtà del settore.

Le parole

Per il presidente della Regione Bonaccini «l’Emilia-Romagna è ai vertici della qualità della vita in Italia, un risultato che ritengo sia frutto del grande lavoro di squadra e di collaborazione tra istituzioni, amministratici e amministratori locali e realtà di base, tratto distintivo di questa terra. Sono cinque i capoluoghi emiliano-romagnoli nei primi venti posti. E il primato di Bologna, in particolare, è un gran bella soddisfazione. Bologna rappresenta contemporaneamente la cartolina e la porta della nostra Regione verso il mondo. Una città moderna e contemporanea, che ha saputo mantenersi a misura d’uomo e sta attraversando una profonda trasformazione, cercando di preservare i propri tratti distintivi: la sua storia millenaria, una cultura che va dall’università alle tradizioni enogastronomiche, la bonomia e la solidarietà dei suoi abitanti». Per il sindaco Matteo Lepore «il nostro è un territorio dove la percentuale di chi è senza lavoro è bassissima, parliamo del 3-4% di disoccupazione. Poi c’è una coesione sociale che tiene, nonostante le difficoltà del comparto socio-sanitario. Infine, i bilanci di Comune e Città Metropolitana che rappresentano un unicum nel panorama nazionale, visto che siamo riusciti per due volte, negli ultimi due anni, ad approvarli entrambi entro la scadenza del 31 dicembre».

Numero da collezione

Tutti in edicola in Emilia-Romagna, dunque, venerdì 27 gennaio. Il numero da collezione (112 pagine) sarà abbinato gratuitamente al giornale il Resto del Carlino. All’interno anche un approfondimento sui luoghi top di Bologna e provincia, dal Dall’Ara ai portici, dalla Rocchetta Mattei alla Cineteca.