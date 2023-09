Bravi i fisioterapisti

La mia lettera non sarà all'altezza di quella scritta dalla signora Lupino, ma i sentimenti, le emozioni provate durante un mese di ricovero alla clinica Santa Viola sono i medesimi. Sono entrata dopo un intervento al femore sinistro. Ero immobile, non stavo in piedi senza un sostegno. Dopo solo un mese, grazie ad una squadra di eccellenti fisioterapisti, ho riacquistato completamente la mobilità. Quindi un grazie di cuore a tutti gli operatori e ai signori Orta che hanno creato un presidio ospedaliero accreditato dove la gentilezza, la competenza, la professionalità sono sovrane.

Bruna Rocca Folli