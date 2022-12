Buone feste, dimentichiamo le amarezze

Buone feste. Lo diciamo a tutti e ce lo dicono tutti, in questi giorni, come un mantra, anche se l’atmosfera a cui siamo abituati in questo periodo dell’anno stenta a decollare. Sembra che l’inverno, quello delle temperature rigide, non arrivi; forse ha capito che siamo in difficoltà, causa il caro bollette, e non vuole infierire cercando quindi di darci una mano, quasi un regalo di Natale. E’ partito da alcune settimane il rituale che precede e prepara le feste e propizia gli acquisti fatto di luci, decorazioni e musiche. A Natale ci si ritrova attorno alla tavola, per chi può con tortellini in brodo di cappone, con i parenti stretti per passare insieme alcune ore piacevoli, con chi ci si vede così poco, considerata la vita frenetica a cui ormai siamo abituati. Secondo la tradizione dovremmo anche sentirci più buoni, in questo periodo dell’anno, ma forse non tutti e non sempre ci si riesce. Con tutte le critiche che si possono fare a queste feste che hanno perso parzialmente lo spirito con cui erano nate, cerchiamo di coglierne gli aspetti positivi e di viverle al meglio dimenticando ansie e dissidi, almeno per alcuni giorni.



Pietro Balugani